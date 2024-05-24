ميلوني: نقاط توافق مع مارين لوبان بشأن الهجرة السرية والهوية الأوروبية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- تحدثت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني عن “نقاط توافق” مع الفرنسية مارين لوبان في حزب التجمع الوطني اليميني.

وقالت ميلوني، مخاطبة الجمعة حدثا اقتصاديا في مدينة ترينتو (شمال) “مع لوبان هناك نقاط مشتركة. من الواضح أن هناك نقاط اتصال بشأن مكافحة الهجرة غير النظامية، وحول (وتيرة) التحول الأخضر والدفاع عن الهوية الأوروبية”.

وتترأس ميلوني مجموعة (المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين)، بينما ينتمي حزب لوبان إلى كتلة (الهوية والديمقراطية) والتي ينتسب إليها أيضا حزب الرابطة الإيطالي بقيادة ماتيو سالفيني شريك ميلوني في الائتلاف الحاكم بإيطاليا.

ونفت رئيسة الوزراء الإيطالية إمكانية الوحدة بين المجموعتين الاوروبيتين، وقالت “حزب فوكس (الاسباني) ينتمي إلى المحافظين والاصلاحيين، مثل حزبي: إخوة إيطاليا. لا أعتقد أن حزب فوكس سيغير مجموعته” في الجهاز التشريعي الأوروبي القادم بعد انتخابات حزيران/يونيو البرلمانية الأوروبية.

وأضافت ميلوني “لا يوجد أي شكل من أشكال الوحدة في الأفق بين المجموعتين”، إلا أن “هذا لا يعني أنه لا يمكننا التعاون في بعض القضايا كما يحدث بالفعل”، مشيرة إلى أن أحزابا تنتمي إلى عائلات سياسية مختلفة تماما “تجد نفسها أحيانا تصوت معًا على نفس الملفات” في البرلمان الأوروبي.