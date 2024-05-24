رئيس مجموعة اليورو: لا مساعدات مالية لأوكرانيا دون الالتزام بالقانون الدولي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- شدد رئيس مجموعة اليورو باسكال دونوهو على أن “أي إجراء اقتصادي إضافي” لصالح أوكرانيا “ينبغي أن يحترم القانون الدولي”.

وقال دونوهو (وزير مالية إيرلندا) في تصريح، على هامش اجتماع وزراء المالية ومحافظي المصارف الوطنية لدول مجموعة السبع الصناعية الكبرى ببلدة (ستريزا) على ضفاف لاغو ماجّوري، إن “الاتحاد الأوروبي حقق بالفعل تقدما كبيرا في دعم أوكرانيا من خلال الموافقة على قرار قبل بضعة أسابيع بشأن استخدام فوائد متراكمة هذا العام للأصول الروسية المجمدة”.

وأكد أن “التزام مجموعة السبع بدعم أوكرانيا لا يتغير”، إلا أن “أي إجراء اقتصادي إضافي يجب أن يكون متوافقا مع القانون الدولي”.

من جانبه، قال وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر إن “هناك العديد من الأسئلة دون إجابة” بشأن مسألة استخدام الأصول الروسية التي تقدر بـ 300 مليار دولار خضعت للتجميد في إطار عقوبات غربية على الاتحاد الروسي بسبب غزو أوكرانيا.

وأضاف: “في الوقت الراهن لا توجد مقترحات، هناك فقط بيانات عامة، لذا لا يزال الكثير من العمل الذي يتعين القيام به قبل اتخاذ قرار بشأن إمكانية تبني ما اقترحته الولايات المتحدة”.

هذا، وقد برز الانقسام واضحا بشأن استخدام الأصول الروسية المجمدة على طاولة وزراء المالية منذ الصباح، حيث تحدث وزير المالية الفرنسي برونو لو مير عن “مقاربتين مختلفتين”، مناشدا بالحاجة إلى تقييم أيهما “الأكثر ملاءمة وكفاءة”.

ومن المؤمل أن يتوصل قادة مجموعة السبع إلى اتفاق في قمتهم المقررة في 14-16 حزيران/يونيو المقبل في إقليم بوليا، جنوب شرقي إيطاليا.