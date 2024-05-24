نائب وزير الخارجية الأمريكي في زيارة لبروكسل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

واشنطن- أعلنت الإدارة الامريكية عن زيارة لنائب وزير الخارجية كيرت كامبل إلى بروكسل في يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين لعقد اجتماعات مع نظرائه في حلف شمال الأطلسي (الناتو) والاتحاد الأوروبي والحكومة البلجيكية.

ووفق المذكرة الصادرة الجمعة عن وزارة الخارجية الامريكية، فإن الزيارة “ستؤكد قوة ووحدة الشراكة عبر الأطلسي ودورها الحاسم في الأمن والازدهار العالميين”.

وخلال زيارته لمقر الناتو، سيلقي نائب وزير الخارجية كلمة أمام الحلفاء في اجتماع مجلس شمال الأطلسي ويلتقي نائب الأمين العام للحلف ميرسيا جيوانا لمناقشة “التقدم المحرز نحو قمة واشنطن” المقررة في شهر تموز/يوليو.

كما سيلتقي كامبل الأمين العام لدائرة العمل الخارجي الأوروبي ستيفانو سانينو لتعزيز الشراكة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في معالجة التحديات المشتركة من أوروبا إلى الشرق الأوسط إلى منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

كما سيجتمع المسؤول الأمريكي بكبار المسؤولين في الحكومة البلجيكية (الرئيس الدوري للمجلس الأوروبي) لمناقشة التعاون الثنائي والإقليمي بغية “تعزيز الدعم لأوكرانيا ومحاسبة روسيا”.