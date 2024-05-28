وزير خارجية بولندا لا يستبعد إرسال جنود لأوكرانيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- في مقابلة مع صحيفة (لا ريبوبليكا) الإيطالية الثلاثاء، أشار وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي إلى أنه لا يستبعد فرضية إرسال قوات من بلاده إلى أوكرانيا.

وقال: “لا ينبغي لنا أن نستبعد ذلك”، حيث “يتعين علينا أن نعمل على إبقاء (رئيس الاتحاد الروسي فلاديمير) بوتين في حالة ترقب بشأن نوايانا”، ملفتا إلى أن “الروس يعملون في كل مكان”.

وأردف “هم (الروس) قاموا بتحويل أموال إلى الانفصاليين في إسبانيا. مؤخرًا فر قاض بولندي إلى بيلاروسيا، ونعتقد أن ذلك كان انشقاقًا بدافع من موسكو”، كما “أرسل بوتين فرق اغتيال إلى ألمانيا وبريطانيا”.

ووفق وزير الخارجية البولندي، فإنه “ينبغي أن نتعلم كيف نحصن نظامنا السياسي ومؤسساتنا والرأي العام ضد التلاعب الروسي. بوتين في حالة حرب معنا منذ عام 2011. ويجب أن نفهم أن هذا هو التحدي ونواجهه”.

وبشأن ما تردد عن استعداد الرئيس الروسي للتفاوض على وقف إطلاق النار، قال سيكورسكي “إذا أراد بوتين إنهاء الحرب، فيمكنه ذلك بالانسحاب من أوكرانيا وبوسعه القيام بذلك بمكالمة هاتفية واحدة”.

وفيما يتعلق بتدخل روسي محتمل في الانتخابات البرلمانية الأوروبية المقررة في الشهر القادم، قال وزير الخارجية البولندي “بوتين سوف يفعل كل ما من شأنه أن يضعنا (كقادة أوروبيين) في موقف صعب والسعي لإقناع مواطنينا بأن الديمقراطية غير ناجحة وأننا سيئون”، فـ”نشر عدم الثقة والفوضى هو نموذج بوتين التجاري”، على حد تعبيره.