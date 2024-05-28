بلجيكا تعلن تزويد أوكرانيا بمقاتلات إف-16

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل-أعلنت الحكومة البلجيكية أنها ستزود أوكرانيا بـ 30 طائرة مقاتلة من طراز إف-16 بحلول عام 2028.

جاء ذلك على لسان وزيرة الخارجية البلجيكية الحاجة لحبيب لإذاعة (آر تي إل) المحلية، معلنة أن أولى الطائرات ستصل بالفعل بنهاية العام الحالي.

وفي ذات الصدد، أعلن الرئيس فولوديمير زيلينسكي توقيعه ورئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دو كرو اليوم الثلاثاء في بروكسل على اتفاقية ثنائية للأمن والدعم طويل الأجل، تتضمن ما لا يقل عن 977 مليون يورو من المساعدات العسكرية لبلاده هذا العام، فضلاً عن التزام بلجيكا بدعم كييف على مدار فترة الاتفاقية البالغة عشر سنوات.

وكتب زيلينسكي على منصة (إكس): “لأول مرة، تحدد الاتفاقية العدد الدقيق للطائرات من طراز إف-16، 30 مقاتلة، التي سيتم تسليمها إلى أوكرانيا حتى عام 2028، مع وصول أول طائرة بالفعل هذا العام”.

ووفق الرئيس الاوكراني، تشمل الاتفاقية “مساعدات بلجيكية الأمنية في الوقت المناسب، مركبات مدرعة حديثة، معدات لتلبية احتياجات القوات الجوية والدفاع الجوي الأوكرانية، الأمن البحري، إزالة الألغام، والمشاركة في تحالف ذخيرة المدفعية، والتدريب العسكري”.

كما ستعمل أوكرانيا وبلجيكا على “تعميق تعاونهما في مجالات الاستخبارات والأمن السيبراني ومكافحة المعلومات المضللة”، كما أعربت بلجيكا أيضًا عن “دعمها لعضوية أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي في المستقبل”، وفق زيلينسكي.