بوريل لا يمانع استخدام أوكرانيا للسلاح الأوروبي داخل حدود روسيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- رأى الممثل الأعلى الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل أنه يحق لأوكرانيا الدفاع نفسها بضرب روسيا حتى على أراضيها.

وقال بوريل، في تصريح الثلاثاء للصحفيين على هامش اجتماع وزراء الدفاع الاوروبيين “بحسب قانون الحرب، لا تناقض في قتال من يقاتلني”، مشيرا إلى أنه “ينبغي أخذ خطر التصعيد بعين الاعتبار، ولكن يجب موازنة خطر التصعيد مع حاجة الأوكرانيين للدفاع عن أنفسهم. وبالتالي فإن الوضع غير متماثل، حيث تأتي الهجمات على كييف من الأراضي الروسية”.

وأردف “هناك مشكلة السماح باستخدام الأسلحة (الأوروبية) الموردة إلى أوكرانيا على الأراضي الروسية، كما اقترح الأمين العام لحلف شمال الأطلسي يانس ستولتنبرغ. بعض الدول الأعضاء قررت إزالة هذا القيد وهو أمر مهم آخر يجب مناقشته اليوم”.

وقال منسق دبلوماسية الاتحاد الأوروبي “من المؤكد أن بعض الدول ستضع خطر التصعيد على الطاولة. ولكن خطر التصعيد لابد أن يكون متوازناً مع حق أوكرانيا في الدفاع عن نفسها”، فـ”إذا لم تتمكن من ضرب المكان الذي تأتي منه الهجمات، فأنت في وضع غير متماثل تمامًا. ويصبح الأمر بالغ الأهمية على نحو متزايد لأن الهجمات ضد كييف تأتي من الأراضي الروسية”.