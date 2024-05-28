ستولتنبرغ: تزايد النشاط الاستخباراتي الروسي بدول الناتو

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- تحدث الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، يانس ستولتبرغ عن “زيادة في النشاط الاستخباراتي الروسي في دول الحلف”.

وقال ستولتنبرغ الثلاثاء على هامش مجلس الدفاع الأوروبي في بروكسل، لذلك “قمنا بزيادة نشاط” مكافحة التجسس ونراقب بعناية ما يفعله الروس”، مشددا على أهمية تحرك الدول لاعتقال ومحاكمة المشتبه بهم، كما بدأ يحدث هذا بالفعل “في المملكة المتحدة وألمانيا وبولندا ودول أخرى”.

ووفق الأمين العام للناتو، فإن “هذا يوضح أنه يتعين علينا أن نكون جاهزين ومستعدين وأن نتبادل المعلومات لمواجهة هذه الأنواع من الأنشطة الهجينة، التي تهدف إلى تقويض قدرة الناتو على تقديم المساعدة لأوكرانيا”.

وبشأن الحرب، رأى ستولتبرغ أنه مع الهجوم الروسي الموجه ضد خاركيف، المدينة التي تبعد ثلاثين كيلومتراً فقط عن الحدود مع روسيا، سيكون من “الصعب” على نحو متزايد على الأوكرانيين “الدفاع عن أنفسهم”، دون ضرب “أهداف عسكرية مشروعة” على الأراضي الروسية لأن لديهم “الحق” في القيام بذلك باعتبارهم “دولة تتعرض للهجوم”.

وحول موافقة الناتو على استخدام أوكرانيا لأسلحته في ضرب روسيا داخل حدودها، قال إنها “قرارات وطنية وليست قرارات الناتو. وفيما يتعلق بالقيود، لم يفرض بعض الحلفاء أي قيود على الأسلحة التي سلموها. أعتقد أن الوقت قد حان للنظر في مثل هذه القيود، وذلك أيضًا في ضوء تطورات الحرب”.