حزب الرابطة الإيطالي: كلمات بوريل تروج للحرب ضد روسيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- انتقد حزب الرابطة المشارك في الائتلاف الحاكم بإيطاليا تصريحات الممثل الأعلى الاوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل صباح اليوم الثلاثاء أعرب فيها الأخير عن عدم ممانعته في استخدام أوكرانيا لإمدادات الأسلحة الأوروبية لضرب روسيا داخل أراضيها.

وقال نائب الأمين العام لحزب الرابطة، أندريا كريبّا “كلمات بوريل تؤكد فقط روح أوروبا هذه التي تروج للحرب”.

وأضاف نائب ماتيو سالفيني: “حزب الرابطة يؤمن بمسار السلام. لا وبشكل مطلق لاستخدام الأسلحة (الإيطالية) في الهجوم، بل في الدفاع حصرا”.

كما جدد القيادي في حزب الرابطة رفض مشاركة قوات بلاده في الحرب بأوكرانيا، وقال “بالنسبة لنا الامر واضح: لا ينبغي لأي جندي إيطالي أن يذهب للقتال في أوكرانيا”.

وكان بوريل قد قال للصحفيين “هناك مشكلة السماح باستخدام الأسلحة (الأوروبية) الموردة إلى أوكرانيا على الأراضي الروسية، كما اقترح الأمين العام لحلف شمال الأطلسي يانس ستولتنبرغ. بعض الدول الأعضاء قررت إزالة هذا القيد وهو أمر مهم آخر يجب مناقشته اليوم”.

ورأى منسق دبلوماسية الاتحاد الأوروبي أنه “من المؤكد أن بعض الدول ستضع خطر التصعيد على الطاولة. ولكن خطر التصعيد لابد أن يكون متوازناً مع حق أوكرانيا في الدفاع عن نفسها”، فـ”إذا لم تتمكن من ضرب المكان الذي تأتي منه الهجمات، فأنت في وضع غير متماثل تمامًا ويصبح الأمر بالغ الأهمية على نحو متزايد لأن الهجمات ضد كييف تأتي من الأراضي الروسية”.