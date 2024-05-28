أطباء بلا حدود تطالب ميلوني بمبادرة إنسانية إيطالية لغزّة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ كتب منظمة أطباء بلا حدود رسالة إلى رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، وقعها 18 من العاملين الإيطاليين في المجال الإنساني، الأطباء، الممرضين، علماء النفس واللوجستيين، للمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة وإطلاق مبادرة إنسانية إيطالية.

ووفقا لمذكرة للمنظمة الإنسانية، فإن “جميع الموقعين على الرسالة، عملوا في ظل الجحيم بقطاع غزّة منذ الهجوم الوحشي في السابع من تشرين الأول/أكتوبر، أو دعموا نشاطنا الإنساني في الضفة الغربية أو بمصر”.

وقالت المنظمة، إن “القصف الإسرائيلي قد أثر على السكان بشكل لا يمكن قياسه”، مبينةً أن “كل شيء مفقود في غزّة: الماء، الغذاء، محلات الإقامة والرعاية، وأن نظام الرعاية الصحية ينهار، والتفاوت بين احتياجات السكان والقدرة على التدخل هائل”، فـ”إننا نعيش تحت الهجوم، في ظل خرق تام لكل القواعد وانتشار للأعمال العدائية فقط”، بينما “لا يزال الرهائن بعيدين بشكل مؤلم عن أحبائهم”.

وتابعت “تطلب منظمتنا من الحكومة الإيطالية الترويج لمبادرة إنسانية ملموسة وطموحة، مذكّرة القادة الأوروبيين ومجموعة السبع بخمسة أهداف: التوصل إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار في قطاع غزّة، وبالتالي، ضمان حماية المدنيين، وقف كافة أشكال الدعم للعمليات العسكرية وحصار غزة بما في ذلك إرسال الأسلحة والمطالبة بالاحترام الكامل للقانون الإنساني الدولي”. وأشارت أطباء بلا حدود، إلى أن “النقطة الأخرى هي ضمان إيصال المساعدات الإنسانية للسكان، بما في ذلك الإمدادات الطبية والغذائية لمواجهة خطر المجاعة”.