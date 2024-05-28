الحزب الديمقراطي الإيطالي: حان الوقت للاعتراف بدولة فلسطين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- رأت الأمين العام للحزب الديمقراطي الايطالي، الكيان الأكبر في صف المعارضة، أنه “حان الوقت للاعتراف بدولة فلسطين”، كما أعلنت ذلك رسميا دول أوروبية.

وقالت إيلي شلاين اليوم الثلاثاء، على هامش مبادرة انتخابية في كاتانيا (مقاطعة صقلية) “لقد رأينا أن إسبانيا والنرويج شرعتا في الاعتراف بدولة فلسطين، وقد حان الوقت لأن تفعل إيطاليا ذلك أيضًا”، مشددة على أهمية “الاعتراف بالدولة الفلسطينية على المستوى الأوروبي”.

وأردفت: “الأخبار القادمة من إسبانيا والنرويج جيدة، وعلى إيطاليا أن تتحرك أيضًا”.

ووفق زعيمة الحزب الديمقراطي، فإن الاعتراف بدولة فلسطين يهدف إلى “مساعدة عملية السلام ووقف إطلاق النار، الذي طالبنا به منذ تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بينما يجري اليوم هجوم جديد على المدنيين المعانين في رفح”.

وقالت “هناك حاجة إلى وقف فوري لإطلاق النار لوقف المذبحة ضد المدنيين، إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين لبدء مسار (حل) الشعبين والدولتين، إحداهما موجودة بالفعل وهي إسرائيل، بينما الأخرى لم تحصل أبدا على الاعتراف الكامل وللفلسطينيين الحق غير المنقوص في العيش بسلام وأمن في دولتهم”.