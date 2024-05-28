الاتحاد الأوروبي يناقش الخميس علاقاته التجارية مع افريقيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- أعلن الجهاز التنفيذي الأوروبي أن مجلس الشؤون الخارجية سينعقد بصيغته التجارية في بروكسل يوم الخميس المقبل، يستعرض خلاله العلاقات مع القارة الافريقية.

وسيناقش الوزراء المسؤولون عن التجارة الدولية بالدول الأعضاء قضايا على رأسها القدرة التنافسية ومستقبل السياسة التجارية للاتحاد الأوروبي، حالة العلاقات التجارية والاستثمارية مع أفريقيا ومتابعة المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية (MC13).

ومن المتوقع أن يتبادل الوزراء وجهات النظر حول آخر التطورات المتعلقة بالمفاوضات وتنفيذ اتفاقيات التجارة والاستثمار مع الدول الأفريقية.

وسيستعرض الوزراء أيضًا الأشكال الجديدة للمشاركة مثل تلك بشأن المواد الخام الحرجة وأوجه التآزر التي تم إنشاؤها من خلال استراتيجية “البوابة العالمية”، التي يصفها مراقبون بالمنافس لمشروع الحزام والطريق الصيني العملاق للبنى التحتية.

ولفتت المذكرة الصادرة بهذا الصدد إلى أن هذه المناقشة ستتم في وقت بالغ الأهمية بشكل خاص مع انتهاء الدورة التشريعية الحالية، بعد نشر تقرير رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق إنريكو ليتا الرفيع المستوى بعنوان “أكثر من مجرد سوق” واستعداداً لتقرير ماريو دراغي المقبل حول القدرة التنافسية لأوروبا.