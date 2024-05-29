وزير الخارجية الإيطالي يشارك بافتتاح المعرض البحري بالبندقية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعلنت وزارة الخارجية الإيطالية، أن “نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التعاون الدولي، أنطونيو تاياني، سيحضر اليوم الأربعاء، حفل افتتاح معرض البندقية للقوارب”.

وقالت مذكرة صدرت عن قصر (فارنيزينا)، مقر وزارة الخارجية، إن الوزير تاياني، “سيعقد على هامش الحدث، ندوة صحافية”.

وبهذا الصدد، علق تاياني، وهو نائب رئيس الوزراء، بالقول، إن “في عام 2023، حققت صناعة القوارب الترفيهية الإيطالية نتائج ممتازة”، وأنها “مع أرباح بـ4 مليارات يورو، سجلت رقماً قياسياً مطلقاً لهذا القطاع الإيطالي، فبلادنا أول دولة أوروبية للصادرات ورائدة عالميًا في إنتاج اليخوت الفاخرة بنسبة 51.4٪ من الطلبات على المستوى العالمي”.

وأكد رئيس الدبلوماسية الإيطالية، “التزام الحكومة الإيطالية القوي بدعم تدويل القطاع البحري، وذلك بفضل إجراءات دبلوماسية النمو التي نفذتها وزارتنا بالتعاون مع وكالة التأمين والخدمات المالية للشركات (Sace)، شركة (Simest) لدعم نمو الشركات الإيطالية في الخارج ووكالة الترويج للشركات الإيطالية وتدويلها في الخارج (Ice)”.

هذا وسيحضر حفل الافتتاح نائب وزير الاقتصاد، فالنتينو فالنتيني، رئيس أركان البحرية الأدميرال إنريكو كريديندينو، رئيس مقاطعة فينيتو، لوكا تزايا، عمدة البندقية، لويجي برونيارو ورئيس (Ice) ماتيو تزوباس.