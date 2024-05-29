البابا: عبودية الفساد تؤثر علينا بشكل كبير

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان ـ حذّر البابا فرنسيس، من أن “عبودية الفساد حقيقة تعنينا عن كثب وتؤثر علينا بشكل كبير”.

وفي ختام لقاء الأربعاء المفتوح مع الناس بساحة كنيسة القديس بطرس في الفاتيكان، جدد البابا نداءه الصادق لأجل السلام العالمي، قائلا، إن “أفكاري تتجه نحو أوكرانيا المعذبة. قبل أيام استقبلت فتيانًا وفتيات أصيبوا بحروق وفقدوا أرجلهم في الحرب، إنها دائما قاسية. يتعين على هؤلاء الأولاد والبنات الصغار أن يبدأوا المشي والتحرك بأذرع صناعية، لقد فقدوا ابتسامتهم”.

وأشار فرنسيس إلى أنه “أمر سيء للغاية ومحزن جداً أن يفقد الطفل ابتسامته. فلنصلِّ لأجل الأطفال الأوكرانيين. دعونا لا ننسى فلسطين وإسرائيل أيضاً: إنهما تعانيان كثيراً، فلتنته الحرب”، كما أن “علينا ألا ننسى ميانمار التي تعيش حالة حرب هي الأخرى، وكذلك بلدان عديدة أخرى في ظروف مماثلة”.

وخلص بيرغوليو الى القول، إن “الأطفال يعانون في ظل الحرب. فلنتضرع إلى الرب ليكون قريبًا من الجميع ويمنحنا نعمة السلام”.