بوريل: رعب وانتهاك لحقوق الإنسان في غزة كما في أوكرانيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل ـ قال المفوض السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية جوزيب بوريل، إن “الرعب ينتشر في قطاع غزّة كما في أوكرانيا، وحقوق الإنسان تنتهك في كلتيهما”.

وفي تصريحات خلال منتدى شومان حول الأمن والدفاع، الملتئم في بروكسل الأربعاء، أضاف منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، أن “الهجوم الإرهابي الذي شنته حركة (حماس) على إسرائيل ورد فعل الأخيرة عليه، كان سبباً في دفع المنطقة إلى دائرة من العنف، هي الأسوأ منذ عقود من الزمان، مع تهديد مستمر بالتصعيد إقليمياً”.

وذكر المفوض الأوروبي، أن “من المؤكد أن ما نراه في غزة يشكل رعباً، ولا يمكن للرعب أن يبرر مزيداً من الرعب”، كما أن “من الصعب وصف ما يحدث في أوكرانيا دون مقارنته بذلك الذي يحدث في قطاع غزّة”.