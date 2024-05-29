إيطاليا: لا لأوروبا تملي علينا ما يجب أن نأكله

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أبدت إيطاليا على لسان رئيسة وزرائها جورجا ميلوني، الرفض القاطع لـ”أوروبا تملي علينا ما يجب أن نأكله”.

وقالت ميلوني في مقابلة مع صحيفة (إل ماتّينو) الأربعاء: “لقد عملت دائماً على بناء أوروبا بشكل يتعارض تماماً وما رأيناه منها حتى الآن، أي أننا لا نريد أوروبا تدعي أنها تملي علينا ما يجب أن نأكله، ما هي السيارة التي يجب أن نقودها، كيف يجب علينا تجديد عائلاتنا، اختيار المنزل، الملابس التي سنرتديها وربما حتى كيفية الكتابة والتفكير”.

وشددت رئيسة الحكومة على “أننا نريد أوروبا مختلفة تماما وقوية وموثوقة، تفعل أقل لكن بشكل أفضل”، والتي “تتعامل مع القضايا الكبرى، بدءا من السياسة الخارجية والأمنية المشتركة، أن تكون رائدة في التدخل على مسارح الأزمات، ثم تنأى بنفسها عن كل شيء آخر يتعلق بسيادة الأمم وحريتها، من منظور مبدأ التبعية الذي أنشأته المعاهدات الأوروبية”.

وخلصت زعيمة حزب (إخوة إيطاليا) الذي يقود الائتلاف الحاكم، الى القول، إن “هذا هو الموقف التاريخي لحزبنا، ليمين الوسط والمحافظين الأوروبيين، وهو ما نواصل المضي به قدماً”.