إيطاليا: ارتفاع ثقة المستهلك في أيار مقابل انخفاض ثقة الشركات

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أظهرت احصائية أجريت في إيطاليا، أن في شهر أيار/مايو الماضي، برزت إشارات متنوعة من مناخ آراء الفاعلين الاقتصاديين، إذ ارتفع مؤشر ثقة المستهلك من 95.2 إلى 96.4، في حين انخفض مؤشر ثقة الشركات من 95.8 إلى 95.1.

وجاء في نشرة للمعهد الوطني الإيطالي للإحصاء (إستات) الأربعاء، أن “من بين سلسلة مكونات مؤشر ثقة المستهلك، يتم تسليط الضوء على الديناميكيات الإيجابية الشاملة، والتي تلخصها اختلافات المؤشرات الأربعة المحسوبة شهريا بدءا من المكونات نفسها”.

وذكرت النشرة، ان “المناخ الاقتصادي والمستقبلي سجلا زيادات أكثر وضوحا، من 99.4 إلى 101.9 ومن 93.9 إلى 95.7 على التوالي”، بينما “ارتفع جو الثقة الشخصية من 93.7 إلى 94.4 والحالي من 96.2 إلى 97.0”.

وفيما يتعلق بالأعمال التجارية، “تأتي إشارات غير متجانسة من كل من قطاعي الصناعة والخدمات”. على وجه الخصوص، “ارتفع مؤشر قطاع التصنيع من 87.7 إلى 88.4 بينما انخفض مؤشر قطاع البناء من 103.3 إلى 101.6”. وفي “تجارة التجزئة، ظلت الثقة مستقرة إلى حد كبير مقارنة بالشهر الماضي (انتقل المؤشر من 102.9 إلى 102.8)، وانخفض مؤشر الخدمات من 99.5 إلى 97.8”.