سالفيني: ليعلم ماكرون وشولتس أن دستور إيطاليا يرفض الحرب

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-جدد نائب رئيس الوزراء وزير البنية التحتية في الحكومة الإيطالية ماتّيو سالفيني انتقاداته الى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس إثر التصريحات الأخيرة التي دعيا فيها إلى استخدام أوكرانيا للأسلحة التي يوفرها لها حلف شمال الأطلسي لضرب أهداف في روسيا.

وقال سالفيني، الذي يعتبر الأقل حماسة داخل الائتلاف الحاكم في إيطاليا في دعم أوكرانيا عسكريا، “إيطاليا ترفض الحرب، وهذا ما يقوله دستورنا”.

وأضاف زعيم حزب الرابطة في تصريح صحفي الاربعاء “ليتذكر ماكرون وشولتس وفرنسا وألمانيا هذا الأمر، فهما حتى في هذه الساعات وكما يحدث في كثير من الأحيان يزعمان أنهما يقرران نيابة عن جميع الأوروبيين ما يجب عليهم فعله حتى فيما يتعلق بالحرب”.

وكان سالفيني قد أعرب في تصريحات سابقة عن رفضه لمشروع جيش أوروبي مشترك. وقال “لو كان ماكرون قائدا للجيش المشترك لأرسل جنودنا للقتال في أوكرانيا… سأبذل قصارى جهدي لمنع أي من أبناء إيطاليا من الذهاب للقتال والموت في أوكرانيا”.

وأردف متسائلا “إذًا، من سيقود الجيش الأوروبي المشترك؟ باريس؟ لا. برلين؟ لا. بالتالي من الأفضل العمل على تعزيز (جيوش) الدول ذات السيادة”.