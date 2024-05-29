كونتي: ميثاق الاستقرار الأوروبي الجديد حبل حول عنق إيطاليا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ رأى الزعيم السياسي لحركة خمس نجوم الإيطالية، جوزيبّي كونتي، أن “ميثاق الاستقرار الأوروبي الجديد كحبل مشنقة حول عنق إيطاليا”.

ومعللاً التصويت بمجلس النواب على الاقتراحات ذات الصلة بموقف الحكومة من إصلاح الحوكمة الاقتصادية الأوروبية وميثاق الاستقرار والنمو، قال زعيم الحركة المعارضة: “تريد حركة خمس نجوم اليوم إدانة الخيانة التي ارتكبتها (رئيسة الوزراء) جورجا ميلوني”، التي “تضع حبل مشنقة حول عنق إيطاليا”.

وأضاف كونتي مهاجماً، أن “هذا الحبل ينشأ عن الاختيار المجنون بقبول ميثاق الاستقرار في الحزمة التي طرحها المحور الفرنسي الألماني”، موضحاً أن “التخلي عن خوض معركة ما يُعدّ أمراً جباناً، وليس لدينا اقتراح إيطالي على الطاولة أو معركة تخوضها بلادنا”، بل “لدينا فقط عبارة (نعم يا سيدي) من جانب حكومتنا ذات النزعة الوطنية”.