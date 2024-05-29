روما تستضيف النسخة الثالثة لوزاري إيطاليا-دول آسيا الوسطى

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- استقبل وزير الخارجية الايطالي أنطونيو تاياني نظرائه في كازاخستان وقيرغيزستان وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان اليوم الأربعاء بالعاصمة روما وذلك بمناسبة المؤتمر الوزاري الثالث بين إيطاليا ودول آسيا الوسطى.

ونقلت المذكرة الصادرة عن وزارة الخارجية عن تاياني التأكيد على أن “إيطاليا تنظر باهتمام كبير إلى الفرص التي تنشأ لشركاتنا في آسيا الوسطى”.

ولفت رئيس الدبلوماسية الإيطالية، المسؤول عن ملف التجارة الدولية، إلى أنه “من أولوياتنا إقامة شراكة استراتيجية مع تلك البلدان وتعزيز التعاون الاقتصادي والصناعي بمجالات الموارد المائية والبيئة والتدريب العالي”، وقال “لهذا السبب، قمنا بإشراك أكثر من 30 من أهم الشركات والجمعيات التجارية الإيطالية في اجتماع اليوم” في فيلا (مادما) وسط العاصمة روما.

وأشارت المذكرة إلى أن الحكومة “أعطت دفعة قوية لتكثيف العلاقات مع دول تلك المنطقة، كما يتضح من المنتديات الاقتصادية التي نظمت مع أوزبكستان (حزيران/يونيو 2023)، ومع كازاخستان (كانون الثاني/يناير من هذا العام) ومع طاجيكستان (نيسان/أبريل الماضي).

وقالت إنها “مبادرات تتفق مع دبلوماسية النمو مضت فيها وزارة الخارجية وشبكتها الدبلوماسية بدفع من الوزير تاياني”، مشيرة إلى أنه “يجري التخطيط لأحداث اقتصادية مع دول أخرى في المنطقة”.

وأشارت وزارة الخارجية إلى أنه “مع جميع بلدان آسيا الوسطى يتم إيلاء اهتمام خاص للمشاريع في قطاعات البنية التحتية والزراعة والآلات والطاقة من المنظور الإقليمي”.

وشهد المؤتمر الوزاري الثالث بين إيطاليا ودول آسيا الوسطى في فترة الصباح مناقشات “مواضيعية معمقة مخصصة لتحول الطاقة والتحديات العالمية والاتصال والتعليم العالي وشبكات المعرفة”.