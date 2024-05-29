تاياني: ترك الاتحاد الأوروبي سيكون “كارثة” بالنسبة لإيطاليا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ وصف وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني، احتمال خروج بلاده من المنظومة الأوروبية المشتركة، بأنه “سيكون كارثة”.

ورداً على سؤال عن “ما مدى خطورة خروج محتمل لإيطاليا من الاتحاد الأوروبي؟”، قال الوزير تاياني، في مقابلة مع موقع (PolitiGame) الأربعاء، حول الانتخابات الأوروبية، إن الأمر “سيكون كارثة”. وأردف: “كيف يمكن أن يتنافس 60 مليون إيطالي مع مليارات من سكان الصين، الهند وأفريقيا، والذين نضيف إليهم روسيا والولايات المتحدة”.

وأضاف تاياني الذي يشغل منصب نائب رئيس الوزراء: “باختصار، مع سكاننا الـ60 مليون نسمة، سنكون مثل فريق من الدرجة الثالثة يلعب ضد فريق من الدوري الإيطالي الممتاز”، مستعيناً بمجاز من عالم كرة القدم.