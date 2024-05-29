إيطاليا تأسف لقرار فنزويلا سحب دعوة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات الرئاسية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعرب نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية في الحكومة الايطالية أنطونيو تاياني أسفه إزاء قرار فنزويلا سحب الدعوة الموجهة إلى الاتحاد الأوروبي لإرسال فريق لمراقبة الانتخابات الرئاسية.

وكانت كراكاس قد دعت الاتحاد الأوروبي في آذار/مارس الماضي إلى إرسال فريق مراقبين للانتخابات المقررة في 28 تموز/يوليو والتي سيسعى فيها الرئيس نيكولاس مادورو لولاية ثالثة مع استبعاد منافسه الرئيسي من الترشح.

وكتبت وزارة الخارجية الإيطالية الأربعاء على منصة (إكس) “يعرب تاياني عن قلقه إزاء قرار فنزويلا سحب الدعوة الموجهة إلى الاتحاد الأوروبي لإرسال بعثة مراقبة الانتخابات”.

وأضاف تاياني “ستظل الحكومة الإيطالية ملتزمة بالعمل من أجل حق الشعب الفنزويلي في إجراء انتخابات حرة وذات مصداقية وشفافة وتنافسية”.

وكانت فنزويلا قد أعلنت أمس أسحب دعوة مراقبة الانتخابات الرئاسية المرتقبة في تموز/يوليو، متهمة الاتحاد الأوروبي بـ”ممارسات تدخلية” من خلال العقوبات.

ورأى رئيس المجلس الانتخابي الوطني إلفيس أموروزو أنه سيكون من “غير الأخلاقي” السماح لبعثة من الاتحاد الأوروبي بمراقبة الانتخابات نظرا لـ”الممارسات الاستعمارية الجديدة والتدخلية ضد فنزويلا”. كما دعا إلى “الرفع الكامل” لقرار تجميد الأصول وعقوبات حظر السفر التي أقرها الاتحاد الأوروبي قبل أسبوعين ضد 50 مسؤولا حكوميا في كراكاس.