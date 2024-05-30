البيت الأبيض: السيطرة على محور فيلادلفيا طبقاً لعملية محدودة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

واشنطن ـ أعلن البيت الأبيض الأمريكي، أن السيطرة التكتيكية على محور فيلادلفيا تأتي بالتماشي مع العملية البرية “المحدودة” في رفح، التي أطلع المسؤولون الإسرائيليون فريق الرئيس جو بايدن عليها.

جاء ذلك على لسان المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، ردا على أسئلة الصحفيين حول السيطرة على المنطقة العازلة الممتدة على طول الحدود الجنوبية للقطاع.

وأضاف كيربي، أن مسؤولي الجيش الإسرائيلي، “عندما أطلعونا على خططهم بشأن رفح، كانوا قد ضمّنوها مسألة التحرك على طول الممر وخارج المدينة للضغط على حركة (حماس)”.

يذكر أن محور فيلادلفيا أو محور صلاح الدين، هو شريط حدودي ضيق ضمن أراضي قطاع غزّة، يمتد لمسافة 14 كم على طول خط الحدود بين القطاع ومصر.