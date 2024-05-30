إيطاليا: نريد الاعتراف بالدولة الفلسطينية لكن مع ضمانات لإسرائيل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعربت إيطاليا على لسان وزير خارجيتها أنطونيو تاياني، عن “الرغبة بالاعتراف بالدولة الفلسطينية”، لكن “يجب أن تكون هناك ضمانات للشعب اليهودي”.

وأعاد الوزير تاياني في تصريحات متلفزة الخميس، تأكيد “الالتزام بإقامة دولة فلسطينية يجب أن تعترف بإسرائيل ويجب أن تعترف بها إسرائيل”. ثم أكد مجددًا على “إننا نريد خروج حركة (حماس) من الدولة الفلسطينية المستقبلية”، وشدد على “أهمية إصلاح السلطة الوطنية الفلسطينية”. وأشار رئيس الدبلوماسية الإيطالية إلى أنه “ليس من قبيل الصدفة أن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى قد اختار إيطاليا كأول دولة يبدأ منها جولته الأوروبية يوم السبت الماضي”.

هذا وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد طلب أمس، في محادثة هاتفية مع رئيسة الوزراء جورجا ميلوني، أن تعترف إيطاليا بالدولة الفلسطينية على غرار إسبانيا وإيرلندا والنرويج.