تاياني: عدم استخدام الأدوات العسكرية المرسلة لكييف عبر الحدود

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني، أن “موقف إيطاليا واضح للغاية: لن نرسل ولو جنديا واحدا للقتال في أوكرانيا ولا نريد أن تستخدم الأدوات العسكرية التي نرسلها إليها خارج حدود أوكرانيا”.

وفي تصريحات متلفزة الخميس، قبيل مغادرته إلى براغ، حيث ستنعقد قمة وزراء خارجية ناتو، أضاف الوزير تاياني، أن “هذا أمر قائم في الاتفاقية الموقعة بيننا”، وذلك “لأن دستورنا أيضاً يمنعنا من شن حرب على دولة ما”. وأكد القول: “نحن لسنا في حالة حرب مع روسيا”، مبيناً أن “الدفاع عن حق أوكرانيا في عدم التعرض للغزو، شيء مختلف تماماً”.

وأشار رئيس الدبلوماسية الإيطالية إلى أنه “لذلك، فإن كل ما يتعلق بإيطاليا، وكل الأسلحة التي تغادر بلادنا، يجب أن تستخدم داخل الحدود”، الأوكرانية.