وزير خارجية إيطاليا: أسبيدس مثال أول للدفاع الأوروبي المشترك

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ رأى وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني، أن “مهمة (أسبيدس) الأوروبية الجديدة، في البحر الأحمر هي أول مثال على كيفية عمل الدفاع الأوروبي المشترك”، وشدد على “الحاجة إلى المضي قدمًا بشكل تدريجي”، على هذه الطريق.

وفي تصريحات متلفزة الخميس، قبيل مغادرته إلى براغ، حيث ستنعقد قمة وزراء خارجية ناتو، أشار الوزير تاياني، إلى أن “في البحر الأحمر، تقوم مهمة عسكرية أوروبية بقيادة إيطاليا بتأمين حركة التجارة، وحماية صادراتنا من هجمات الحوثيين”.

وذكّر رئيس الدبلوماسية الإيطالية بأن “40% من ناتجنا المحلي الإجمالي يأتي من الصادرات، وإذا لم نعمد إلى حماية صادراتنا إلى الشرق وفيه، فإننا نخاطر بتعريض أنفسنا لأضرار اقتصادية جسيمة”.

وخلص تاياني، وهو نائب رئيس الوزراء، الى القول، إن “مهمة (أسبيدس) الأوروبية تحمي هذه الصادرات”، وأن “هذا يُعدّ المثال الأول لكيفية عمل الدفاع الأوروبي المشترك”.