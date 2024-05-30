إيطاليا: نمو التوظيف بـ0.4% في نيسان وتراجع البطالة إلى 6.9%

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أظهرت احصائية أجريت في إيطاليا، أن في شهر نيسان/أبريل 2024، ارتفع عدد العاملين وانخفض عدد العاطلين عن العمل، بينما ظل عدد غير النشطين مستقرًا بشكل أساسي، مقارنة بالشهر السابق.

وقال المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء (إستات)، في معطياته المؤقتة التي صدرت الخميس، إن “نمو التوظيف كان بنسبة 0.4%، أي ما يعادل زيادة بمجموع 84 ألف شخص، شملت الرجال والنساء، الموظفين والعاملين لحسابهم الخاص، وكل الفئات العمرية باستثناء تلك المحصورة بين 25-34 سنة، التي سجلت انخفاضا، بينما ارتفع معدل التوظيف إلى نسبة 62.3%”، أي بزيادة 0.1 نقطة مئوية.

وذكرت النشرة الاقتصادية، أن “​​عدد الباحثين عن عمل قد انخفض إلى 3.0%، أي ما يعادل فارقاً بـ55 ألف شخصاً، بالنسبة لكلا الجنسين وفي كل الفئات العمرية باستثناء الفئة العمرية بين 15-24 سنة”. وقد “انخفض معدل البطالة الإجمالي إلى نسبة 6.9%”، أي بفارق 0.2 نقطة مئوية، كما “ظل معدل البطالة بين الشباب دون تغيير عند نسبة 20.2%.”.

وأشار (إستات) إلى أن “استقرار عدد الأشخاص غير النشطين هو مزيج من الزيادة المسجلة بين الرجال، الفئة العمرية 25-34 سنة، والانخفاض الملحوظ بين النساء والفئات العمرية الأخرى”. بينما “ظل معدل الخمول مستقرا عند 33.0%.”.