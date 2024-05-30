إيطاليا: ارتفاع معاشات موظفي القطاع العام بـ0.9٪ العام الماضي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ كشفت احصائية إيطالية، عن ارتفاع معاشات موظفي القطاع العام بنسبة 0.9٪ العام الماضي.

وقال المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء (إستات)، في بيانات مرصد معاشات الموظفين العموميين، التي صدرت الخميس، إن “معاشات إدارة موظفي القطاع العام المعمول بها حتى الأول من كانون الثاني/يناير 2024 بلغت 3,137,572″، وهي “بزيادة بنسبة 0.9٪ مقارنة بالعام السابق (3,107,983 معاشًا)، بمبلغ سنوي إجمالي قدره 90,129 مليون يورو”، أي بنسبة “8.2٪ أكثر مما كانت عليه عام 2023، عندما كان المبلغ 83,318 مليون يورو”.

وذكرت المعطيات المنشورة هذا الصباح على الموقع المؤسسي للدائرة، أنه “بالتفصيل، تُعدّ 58.9٪ من المعاشات التقاعدية كبيرة أو مبكرة، بإجمالي مبلغ سنوي قدره 58,921 مليون يورو”، وأن “14.6٪ معاشات الشيخوخة كانت بقيمة إجمالية سنوية قدرها 15.047 مليون يورو”، بينما “بلغت معاشات العجز 6.3٪”، مشيرةً الى “نسبة الـ20.2٪ المتبقية، تتكون بشكل عام، من المعاشات التقاعدية المدفوعة لمعاقي العمل والمتقاعدين”.

وأشار تقرير (إستات) إلى أن “59.7٪ من إجمالي المعاشات التقاعدية تدفع للنساء مقابل 40.3٪ للرجال”، وأن “في جميع فئات المعاشات التقاعدية، باستثناء فئة معاشات العجز، يكون العدد الأكبر من أصحابها من الذكور، مع أقصى قدر من التباين بمعاشات الباقين على قيد الحياة، حيث تمثل النساء 16.6٪ من إجمالي المعاشات التقاعدية ويمثل الرجال 3.6٪”.