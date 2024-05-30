تاياني: دعم الرياض حاسم للتهدئة في الشرق الأوسط

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، وزير الاقتصاد السعودي فيصل بن فاضل الإبراهيم، في مقر وزارة الخارجية بروما، قصر (فارنيزينا).

ونقلت مذكرة للخارجية، عن الوزير تاياني، قوله: “لقد كررت تأكيد الاهتمام الذي تتابع به الحكومة الوضع في قطاع غزّة، حيث نعمل انطلاقاً من رئاستنا الدورية لمجموعة السبع أيضاً، لأجل وقف إطلاق النار، الذي يتيح زيادة فورية للمساعدات الإنسانية للسكان الفلسطينيين وإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين من أيدي حركة (حماس)”.

وأشار وزير الخارجية والتعاون الدولي، إلى أن “إيطاليا في طليعة مبادرة ‘الغذاء من أجل غزة’، ونحن مستعدون للنظر بإمكانية إرسال رجالنا تحت مظلة الأمم المتحدة، في مهمة بقيادة عربية، على غرار قوات اليونيفيل”، وفي هذا السياق، “يكون دور ودعم المملكة العربية السعودية لتهدئة المنطقة، أمراً مركزياً وحاسماً”.

كما أعرب نائب رئيس الوزراء، وفقاً للمذكرة، “عن قلقه إزاء الأزمة في منطقة البحر الأحمر، وكل ما يترتب عليها من تداعيات على الاقتصاد الإيطالي”، مجدداً “التقدير مرة أخرى، لالتزام الرياض بالاستقرار الإقليمي”.

وذكر بيان قصر (فارنيزينا)، أن “المحاور السعودي، في معرض إبداء توافقه في الرأي مع النهج السياسي الذي أعرب عنه الوزير الإيطالي، قال إنه مهتم بشكل خاص بالعمل الملموس الذي يمكن أن تحققه إيطاليا والمملكة العربية السعودية معاً، في إطار خطة ماتّي لإحلال الاستقرار في المنطقة، وفي أفريقيا على وجه الخصوص”.