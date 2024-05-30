ضوء أخضر أوروبي لتوقيع اتفاقية إدارة تدفقات الهجرة مع صربيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- وافق المجلس الأوروبي على توقيع اتفاقية مع جمهورية صربيا بشأن أنشطة تنفيذية للوكالة الأوروبية لحرس الحدود وخفر السواحل (فرونتكس) تسمح بتنظيم عمليات مشتركة مع حرس الحدود الصربي.

ووفق المذكرة الصادرة في بروكسل الخميس، تتضمن الاتفاقية التي سيوقعها الاتحاد الأوروبي مع بلغراد نشر فرق إدارة الحدود التابعة لفرونتكس في صربيا ومساعدتها في إدارة تدفقات الهجرة، مكافحة الهجرة غير النظامية، فضلا عن التصدي للجريمة العابرة للحدود.

وستحل الاتفاقية الجديدة محل اتفاقية سارية تسمح فقط بعمليات مشتركة على حدود صربيا مع الاتحاد الأوروبي.

واستنادًا إلى اللائحة الجديدة للوكالة الأوروبية للحدود وخفر السواحل لعام 2019، يمكن لفرونتكس مساعدة بلدان توقع معها اتفاقيات في ممارسة سلطات تنفيذية في جميع أنحاء أراضيها مثل عمليات التفتيش على الحدود وتسجيل الأشخاص.

لدى فرونتكس اتفاقيات تعاون في إدارة الحدود مع مولدوفا (2022)، مقدونيا الشمالية (2023)، الجبل الأسود (2023) وألبانيا (2024).