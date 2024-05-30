تاياني: إيطاليا تطمح بأن تكون شريكا مميزا للسعودية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-شدد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية أنطونيو تاياني على أهمية الشراكة مع المملكة العربية السعودية التي لا تقتصر على مجال التعاون الاقتصادي، وذلك في اعقاب لقاء الخميس بالعاصمة روما مع وزير الاقتصاد والتخطيط بالمملكة فيصل بن فاضل الإبراهيم.

وقال تاياني “المملكة شريك ذو أهمية كبرى لإيطاليا، أرادت الحكومة تعزيز الحوار معها على المستوى السياسي”، وفي هذا الإطار “نقدِّر بشدة مساهمة الرياض في عملية روما وتنفيذ مشاريع ملموسة في مجال الهجرة”.

وأكد تاياني، المسؤول عن ملف التجارة الدولية، “العمل مع المملكة على تعزيز التعاون في المجال الاقتصادي، وقال “لهذا السبب اقترحت على الوزير، الذي وافق على الفور، تنظيم منتدى أعمال جديد هنا في روما لتسهيل الاتصالات بين الشركات الإيطالية والسعودية وإعطاء المزيد من الزخم لمشاريع النمو والتنمية المشتركة”.

وقال تاياني إن “الرغبة المشتركة في تكثيف العلاقات الاقتصادية والتجارية كانت المحور الرئيسي للاجتماع” بمقر وزارة الخارجية اليوم، متحدثا عن “طموح إيطالي” من أجل تكون “شريكا مميزا للسعودية لدعم مسار التنويع الاقتصادي” في إطار رؤية 2030.

وكان وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي قد التقى في وقت سابق وزير الصناعة أدولفو أورسو في اجتماع تناول “تعزيز التعاون الاقتصادي من خلال التنمية الصناعية ودور المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب الموضوعات ذات الاهتمام المشترك”.

ويزور وزير الاقتصاد السعودي روما قادما من فيينا.