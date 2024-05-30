الفاتيكان: مشكلة الشرق الأوسط الأساسية انعدام الثقة بين طرفي النزاع

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ميلانو ـ أعربت حاضرة دولة الفاتيكان على لسان أمين سرها، الكاردينال بييترو بارولين، عن أن “الصراع الدائر في الشرق الأوسط يشكل مصدر قلق كبير”.

وردا على سؤال خلال حدث بالجامعة الكاثوليكية في ميلانو الخميس، أوضح الكاردينال بارولين، أنه “على الرغم من المحاولات الجارية منذ بعض الوقت للتوصل إلى هدنة، وبالتالي إلى تسوية سلمية مؤقتة على الأقل للنزاع، فليس من الممكن إيجاد مخرج من هذا المأزق”.

ورأى المسؤول الفاتيكاني، أن “المشكلة الأساسية هي أن هناك انعداماً للثقة بين الطرفين، فالطرفان يرتابان من بعضهما البعض، لذلك فإنهما غير مستعدين حتى للقيام بلفتة صغيرة أحدهما تجاه الآخر”.

وذكر بارولين أن “من الواضح أن هذا الأمر يتحول إلى مأساة بالنسبة للسكان الذين ما يزالون يكابدون آثار الحرب”. وخلص إلى القول: “نأمل على أية حال أن تتمكن هذه المفاوضات، التي تحاول المضي قدماً، من تحقيق بعض النتائج حقا”، لكن “المشكلة الأساسية تكمن في غياب الثقة”.