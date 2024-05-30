نجل شاه إيران: حكومة ضعيفة ومنقسمة بعد وفاة رئيسي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعرب الابن الأكبر لشاه إيران الأخير، رضا بهلوي، عن الاقتناع بأن الحكومة الإيرانية “أضعف وأكثر انقساما من أي وقت مضى”، بعد وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي.

وكان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية أمير عبد اللهيان وأعضاء آخرين في الوفد المرافق له، قد قضوا في حادث تحطم مروحية شمال غرب إيران، يوم الاحد 19 أيار/مايو الماضي.

ورأى ابن الشاه، في مقابلة حصرية مع مجموعة (أدنكرونوس) الإعلامية الإيطالية، الخميس، أن حدث الوفاة هذا “قد أعطى قوة للشعب الإيراني”. واستدرك: “لكن بناء مستقبل حافل بالأمل والرخاء لسكان المنطقة بأسرها، لن يكون ممكناً ما دامت الجمهورية الإسلامية تتقلد السلطة في إيران”.

وأبدى بهلوي، الاعتقاد بأن “سياسة النظام الإيراني لن تتغير بشكل كبير بعد وفاة رئيسي”، لأن الرئيس الراحل “كان يخدم مصالح خامنئي، وهذا ما سيفعله خلَفه أيضاً. وباختصار، الرئيس في إيران لا أكثر من مجرد سكرتير في الواقع”.

هذا ومن المقرر إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في 28 حزيران/يونيو المقبل لاختيار خليفة رئيسي، ورأى أن “النظام سيحاول الاستفادة” من التصويت، لهذا السبب على وجه التحديد، وجه بهلوي نداءً إلى مواطنيه لـ”مقاطعة هذه الانتخابات المهزلة”، لأن “الشعب يستحق انتخابات حرة ونزيهة حقا”.