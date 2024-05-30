نجل شاه إيران: حل الدولتين غير ممكن مع النظام الحالي في طهران

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-رأى نجل شاه إيران أن حل الدولتين للصراع في الشرق الأوسط بين الإسرائيليين والفلسطينيين “ليس ممكنا” طالما ظل “نظام الجمهورية الإسلامية” الحالي على رأس السلطة في طهران.

وفي مقابلة حصرية مع مجموعة (آدنكرونوس) الإعلامية، اعتبر رضا بهلوي أن “دولة فلسطينية ديمقراطية، تعيش بسلام مع إسرائيل، يمكن أن تبنى جنبًا إلى جنب مع إيران ديمقراطية” لضمان “مستقبل مختلف تمامًا لشعوب المنطقة مليء بالأمل والازدهار”، ولكن “هذا ليس ممكنا ما دامت حماس، بدعم من الجمهورية الإسلامية، في السلطة”، موضحا أن “مسار السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين يمر عبر طهران”.

ووفق الابن الأكبر للشاه المقيم بالولايات المتحدة الامريكية، فإن “دولة فلسطينية تقودها حركة حماس ستكون في الواقع امتداداً للجمهورية الإسلامية وحليفة لطالبان”، على حد وصفه.

وقال رضا بهلوي: “حتى لو تم القضاء على حماس، فإن الجمهورية الإسلامية سوف تجد أو تنشئ جماعة إرهابية جديدة لتمويلها”، لأن النظام الحاكم في طهران “يسعى إلى الفوضى”، وعقيدته هي “لا حرب ولا سلام”، وهي عقيدة “يصدِّر من خلالها الإرهاب دون دفع الثمن”.