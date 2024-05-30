تاياني يشارك بوزاري الناتو في براغ حاملا أولويات بلاده

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- يشارك نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني في الاجتماع الوزاري غير الرسمي لحلف شمال الأطلسي (الناتو) تحضيراً لقمة واشنطن المقررة في 9-11 تموز/يوليو القادم، التي ستصادف الذكرى السنوية الخامسة والسبعين للحلف.

وبشأن الاجتماع غير الرسمي في براغ اليوم وغدا، قال تاياني: “سأطرح أولويات إيطاليا، أيضا بوصفها رئيسة المجموعة السبع”، والكامنة في “الدعم الكامل لأوكرانيا حتى يتم التوصل إلى سلام عادل وشامل ودائم، ولكن من دون نشر قواتنا على الأرض لأننا لسنا في حالة حرب ضد روسيا”، وفق ما نقلت عنه وزارة الخارجية.

وأشار رئيس الدبلوماسية الإيطالية إلى أن أولويات بلاده تتضمن أيضا “الالتزام بزيادة تدريجية ومستدامة في الإنفاق الدفاعي، مع واجب الأخذ في الاعتبار المساهمة التي نقدمها من حيث الرجال والمعدات في مهام الناتو”، إضافة إلى “تعزيز التعاون مع بلدان شريكة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ واهتمام أكبر بالجناح الجنوبي الذي يمثل أولوية استراتيجية لنا”.

وقال: “نريد بناء تحالف متماسك بوسعه إعادة إطلاق عمله بقوة في قمة واشنطن المهمة وإبراز نفسه في المستقبل كرائد في مجال السلام وفي بسط الاستقرار في المنطقة الأوروأطلسية”.