سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا: أول اجتماع مشترك بطرابلس مع الوكالات الأممية وسفارات دول المنشأ

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلن سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، نيكولا أورلاندو أن العاصمة طرابلس استضافت اليوم الخميس “النسخة الأولى” من محادثات عن الهجرة مع سفارات بلدان المنشأ وبعثة الأمم المتحدة في ليبيا، والمنظمة الدولية للهجرة، ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وذلك “بناءً على عمل فريق العمل المشترك بين الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي”.

وأضاف الدبلوماسي الأوروبي في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي “أجرينا تبادلاً مثمراً للغاية حول التحديات التي تتطلب عملاً مشتركًا مع سلطات ليبيا، بما في ذلك حماية المهاجرين واللاجئين، وتوفير المأوى المناسب للأطفال، وزيادة العودة الطوعية وإعادة التوطين، وتعزيز حوكمة العمل وتنظيمه”.

وقال: “اتفقنا على مواصلة هذه المبادرة الواعدة”.