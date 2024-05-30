نجل شاه إيران: رسائل تعازي غربية لإيران بدلا من مذكرة اعتقال ضد خامنئي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-أشار النجل الأكبر لشاه إيران إلى أنه في الوقت الذي كان على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان إصدار “مذكرة اعتقال بحق خامنئي”، بدلا من ذلك “رأينا رسائل تعزية من الأمم المتحدة ودول ديمقراطية مثل الولايات المتحدة في وفاة إبراهيم رئيسي، جزار طهران”، في إشارة إلى الرئيس الإيراني الذي قضى ووزير الخارجية وآخرين في حادثة تحطم مروحية في 19 أيار/مايو.

وقال رضا بهلوي، في مقابلة مع مجموعة (آدنكرونوس) الإعلامية الإيطالية: “هذا أمر مخز”، بينما يستمر “قادة الجمهورية الإسلامية في استفزاز الإسرائيليين والعرب والأميركيين للحصول على تنازلات”.

وكان المدعي العام للجنائية الدولية قد تقدم مؤخرا بطلبات للدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة لإصدار أوامر بإلقاء القبض على كبار قادة حركة حماس وجناحها العسكري (كتائب القسام،)، ورئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير دفاعه، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في سياق أحداث 7 تشرين الأول/أكتوبر والحرب في القطاع.

وحذر رضا بهلوي من أنه “طالما بقي حكام جمهورية إيران الإسلامية في السلطة، هناك خطر نشوب حرب إقليمية”، مشيرا إلى أنه “إذا تمكن النظام من تجهيز نفسه بقنبلة نووية فسيكون ذلك أمرا مدمرا”، والذي من شأنه أن “يؤدي إلى سباق تسلح نووي وربما نشوب صراع نووي”.

وأردف نجل شاه إيران، المقيم في الولايات المتحدة، “هذا هو بالضبط السبب وراء أهمية حركتنا للإطاحة بالجمهورية الإسلامية”، فـ”نحن نتسابق ضد الساعة النووية، وليس هناك أكثر أهمية من نجاحنا وأن تساعدنا القوى الغربية على ذلك”.