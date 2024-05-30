بوريل إلى سنغافورة للمشاركة في حوار شانغريلا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- أعلنت المفوضية الأوروبية أن الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل سيزور سنغافورة في الفترة من يوم غد الجمعة إلى الاحد، حيث سيشارك في (حوار شانغريلا) gلمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية.

وأشارت المذكرة الصادرة بهذا الصدد، إلى أن الحوار يستضيف وزراء دفاع وقادة عسكريين وكبار المسؤولين ورواد أعمال وخبراء أمن من جميع أنحاء العالم لمناقشة التحديات الأمنية المشتركة والتعاون الدفاعي والعمليات الإنسانية.

وستوفر الزيارة أيضًا فرصة لإعادة التأكيد على “قوة الشراكة” بين الاتحاد الأوروبي وسنغافورة وعلاقات التكتل الأوروبي مع مجموعة الآسيان.

ومن المقر أن يستهل منسق الدبلوماسية الأوروبية زيارته يوم غد بلقاء مع رئيس الوزراء السنغافوري لورانس وونغ ووزير الخارجية فيفيان بالاكريشنان.

وفي اليوم التالي، سيلقي بوريل كلمة خلال الجلسة العامة الثالثة لحوار شانغريلا حول “بناء الأمن التعاوني في منطقة آسيا والمحيط الهادئ”.

كما يتضمن جدول زيارة المسؤول الأوروبي اجتماعات ثنائية مع جهات فاعلة إقليمية ومشاركين في منتدى الحوار.