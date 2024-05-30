تاياني: دستورنا يمنع ضرب روسيا بأسلحة إيطالية وستولتنبرغ تفهم ذلك

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما/براغ- أعاد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني التأكيد على أن الحكومة “لن ترسل أي جندي للقتال ضد الروس على الأراضي الأوكرانية”.

وأضاف تاياني، خلال مؤتمر صحفي مساء الخميس بمقر السفارة الإيطالية في براغ “أيضا، لا يمكن استخدام أسلحة إيطالية (من جانب الجيش الاوكراني) لضرب أهداف داخل الأراضي الروسية: دستورنا يمنع ذلك”.

وجدد: “نحن لسنا في حالة حرب مع روسيا”، بل “ندافع عن الحق في الحرية وفي تقرير المصير لأوكرانيا”.

وأشار رئيس الدبلوماسية الإيطالية إلى أنه تحدث “مطولا” مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي يانس ستولتنبرغ، وقال “أكدت له موقفنا وقد تفهمه تمامًا”.

ووفق تاياني، الذي يشارك في الاجتماع الوزاري غير الرسمي للناتو في العاصمة التشيكية، “ليس الحلف هو من يقرر كيفية استخدام الأسلحة الإيطالية أو دول أخرى في أوكرانيا. كل دولة حرة في الحوار مع كييف وتحديد كيفية استخدام أسلحتها”.