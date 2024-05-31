محافظ بنك إيطاليا: اليوان الصيني يكتسب أهمية متزايدة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أشار محافظ المصرف المركزي (بنك إيطاليا)، فابيو بانيتّا إلى أنه في الأسواق العالمية “يظل الدولار واليورو العملتين الاحتياطيتين الرئيسيتين”، ولكن “اليوان الصيني، الرنمينبي، يكتسب أهمية كما يتبين من استخدامه المتزايد في المدفوعات عبر الحدود وفي تحرير الفواتير التجارية”.

وأضاف، في ملاحظاته الجمعة عن التقرير النهائي لبنك إيطاليا، “بعض البنوك المركزية تسعى لتعديل احتياطاتها لصالح الذهب وعلى حساب العملات الرئيسية، كما يتعين تقييم التحركات المستقبلية للدول الرئيسية في هذا المجال مع الأخذ في الاعتبار العواقب المحتملة على النظام النقدي العالمي”.

كما رأى بانيتّا أنه “للتقدم نحو سوق رأس مال أوروبية موحدة، لا بد من حل مشكلتين أساسيتين” وهما “عدم اكتمال الاتحاد المصرفي” و”الافتقار إلى أسهم أوروبية خالية من المخاطر”.

وأكد محافظ المصرف المركزي الحاجة إلى “سندات بعملة اليورو” قادرة على تهدئة الأسواق، وذلك لأن “الأوراق المالية المشتركة الخالية من المخاطر من شأنها أن تسهِّل تقييم المنتجات المالية مثل سندات الشركات والمشتقات وتحفز توسعها”، كما أنها “توفر شكلاً من أشكال الضمانات التي يمكن استخدامها في جميع قطاعات السوق، بما في ذلك عبر الحدود”. وأضاف، هذا بالمقابل “بوسعه أن يشكل الأساس لاحتياطيات اليورو لدى البنوك المركزية الأجنبية معززا الدور الدولي لعملتنا” الأوروبية المشتركة.