تاياني: تخطئ الصين إن لم تشارك بالقمة السويسرية عن أوكرانيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

براغ ـ أعرب وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني، عن الاقتناع بأن “الصين إذا لم تشارك بالقمة، فإنها ترتكب خطأً في رأيي”، تعليقا على أنباء عن غياب بكين عن قمة السلام في سويسرا، لأجل أوكرانيا.

وفي تصريحات لدى اختتام الاجتماع الوزاري لحلف شمال الأطلسي في براغ الجمعة، قال الوزير تاياني إنه “يجب على الجميع أن يشاركوا بمؤتمرات السلام، فالسلام خير ثمين يتجاوز التحالفات بين الغرب والشرق ويجب علينا الدفاع عنه”.

ورأى تاياني، وهو نائب رئيس الوزراء، أنه “يجب على الصين التحرك لدعم عمل السلام وإقناع الاتحاد الروسي بالجلوس إلى طاولة السلام”.