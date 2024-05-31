ستولتنبرغ: الصين أساسية لإنتاج الأسلحة لروسيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

براغ ـ أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، يانس ستولتنبرغ، أن الصين تلعب “دوراً رئيسياً في دعم الصناعة العسكرية الروسية”، والتي “تنتج أسلحة تخصص للحرب في أوكرانيا”.

وقال أمين سر ناتو في مؤتمر صحفي ببراغ، عقده في ختام الاجتماع الاستثنائي لوزراء الخارجية المنعقد الجمعة على هامش قمة واشنطن، إن “الصين تدعم اقتصاد الحرب الروسي، وما كان بإمكان روسيا شن عدوان حربي على أوكرانيا بدون دعم الصين، التي تقوم بتزويد موسكو بكميات كبيرة من المعدات ذات الاستخدام المزدوج والمعدات الإلكترونية المتقدمة، بما فيها من التقنيات المتطورة وأشباه الموصلات”.

وأشار ستولتنبرغ إلى أن “90% من الإلكترونيات الدقيقة التي استوردتها روسيا العام الماضي جاءت من الصين”، وأنه “بدون هذه المنتجات المتطورة بمستوى عالٍ، لم تكن الصين وروسيا لتتمكنا من إنتاج الصواريخ والمسيّرات المستخدمة لمهاجمة أوكرانيا”.

وذكر الأمين العام للحلف، أنه “لذلك، ليس هناك شك بأن للصين دور رئيسي في السماح للروس بإنتاج الأسلحة المستخدمة لمهاجمة أوكرانيا. وبالمقابل، ترهن موسكو مستقبلها لصالح بكين”. علاوة على ذلك، “هناك كوريا الشمالية، التي تزود روسيا بكميات كبيرة من الذخائر، وكذلك إيران التي تزودها بالطائرات المسيّرة وأنواع أخرى من الأسلحة”.