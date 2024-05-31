البابا يستذكر حدث السلام مع بيريز وأبو مازن في ذكراه العاشرة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان – أعلن الكرسي الرسولي، أن في صباح يوم الثامن من حزيران/يونيو المقبل، سيستذكر البابا بحدائق الفاتيكان، حدث السلام الذي وقع قبل عشر سنوات بمشاركة الرئيس الإسرائيلي آنذاك شيمون بيريز والرئيس الفلسطيني أبو مازن، وبحضور البطريرك المسكوني برثلماوس وممثلين عن المسيحيين، اليهود والمسلمين في الأرض المقدسة.

وأوضح عميد مجمع الكرادلة، جوفاني باتيستا ري في رسالة إلى أعضاء المجمع، أن “البابا سيحيي ذكرى الحدث المهم للغاية لصالح السلام، في هذه اللحظة الصعبة والمثيرة للقلق من ناحية الحرب بين الإسرائيليين والفلسطينيين”.

واختتم الكاردينال ري رسالته، بـ”دعوة الكرادلة المقيمين في روما إلى المشاركة في الحدث الذي سيقام في حدائق الفاتيكان، في الموقع الذي تم فيه زرع شجرة زيتون بتلك المناسبة”.