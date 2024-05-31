الاتحاد الأوروبي: عقوبات على 3 كيانات إيرانية و6 أفراد بينهم وزير الدفاع

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل ـ أعلن الاتحاد الأوروبي عن فرض حزمة عقوبات جديدة على جمهورية إيران الإسلامية.

ووفقاً لمذكرة صدرت عن المجلس الأوروبي اليوم الجمعة، فقد “اعتمد المجلس إجراءات تقييدية ضد ثلاث كيانات وستة أفراد، من بينهم وزير الدفاع، بسبب تزويد روسيا بطائرات بدون طيار، دعما لعدوانها على أوكرانيا”، فضلا عن “مسيّرات وصواريخ للجماعات المسلحة والكيانات التي تقوض السلام والأمن في الشرق الأوسط أو بمنطقة البحر الأحمر”.

وأشارت المذكرة الأوروبية، إلى أن “من بين الشخصيات الثلاث التي فرضت عليها العقوبات، هناك وزير الدفاع محمد رضا قرائي أشتياني، قائد فيلق القدس بالحرس الثوري إسماعيل قاآني، ورئيس منظمة الصناعات الجوية أفشين خاجي فرد”.