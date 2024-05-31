خفر السواحل الإيطالي ينقذ 49 شخصاً ويقلهم إلى بوتسالّو

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باليرمو ـ أعلنت مصادر أمنية إيطالية، عن عملية رسوّ لمجموعة مهاجرين تمت الجمعة، على سواحل بوتسالّو، بمحافظة راغوزا الصقلية.

وأضافت المصادر ذاتها في مذكرة مقتضبة، أن “رجال قوات خفر السواحل، أنقذوا تسعة وأربعين مهاجرًا قادمين من مصر والسودان والصومال وإثيوبيا”، والذين “كانوا يبحرون على بعد حوالي خمسين ميلاً عن الساحل”، وقد “تم إنزالهم على الرصيف التجاري”، في المنطقة السالفة الذكر. وذكرت المصادر الأمنية، أن “المهاجرين أخبروا رجال الإنقاذ بأنهم غادروا من سواحل ليبيا”، وقد “كان من بينهم امرأتان، سبعة قاصرين وطفلة تبلغ من العمر عامين فقط”. واختتمت بالقول إنه “بعد إجراء عملية الفرز الصحي الأولي، تم نقل جميع المهاجرين إلى النقطة الساخنة”، في المنطقة.