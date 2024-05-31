المركزي الايطالي: دعم قطاع العمل بتدفقات هجرة أكبر

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ رأى محافظ المصرف المركزي الإيطالي (بانكا ديتاليا)، فابيو بانيتّا، أن “من الممكن أن يحظى قطاع التوظيف بدعم مستمد من تدفقات الهجرة النظامية، وبشكل أكبر من ذلك الذي افترضه المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء (إستات)”.

وأضاف بانيتّا، في ملاحظاته الجمعة، عن التقرير النهائي للمصرف، أنه “سيكون من الضروري إدارة هذه التدفقات بالتنسيق مع الدول الأوروبية الأخرى، تحقيق التوازن بين احتياجات الإنتاج والتوازنات الاجتماعية وتعزيز تدابير دمج المواطنين الأجانب في نظام التعليم وسوق العمل”.

وذكّر محافظ (بانكا ديتاليا)، بكيف أن “الزيادات المقررة في معدلات التوظيف، لتصل إلى متوسط ​​مستويات منطقة اليورو، يمكنها أن توازن آثار التدهور الديموغرافي وتحافظ على عدد الموظفين بدون تغيير”.

وأشار بانيتّا إلى أنه “مع ذلك، فمن الواضح أنه حتى مع تعزيز فرص العمل وزيادة تدفقات الهجرة، فإن مساهمة هذا القطاع في النمو الاقتصادي لن تكون إلا متواضعة”. واختتم مشيراً الى أن “الإنتاجية وحدها هي القادرة على ضمان التنمية والعمل والدخل الأعلى”.