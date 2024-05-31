ناتو: دعم عسكري بما لا يقل عن 40 مليار يورو سنويا لأوكرانيا طالما استدعت الحاجة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

براغ ـ رأى الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، يانس ستولتنبرغ، انه سيتعين على حلفاء ناتو الحفاظ على المساعدات العسكرية لأوكرانيا عند مستوى “لا يقل عن 40 مليار يورو سنويا” لأطول فترة ضرورية.

هذا ما اقترحه ستولتنبرغ في اجتماع وزراء الخارجية في براغ الجمعة، على ضوء قمة واشنطن المقرر عقدها في تموز/يوليو المقبل.

وقال ستولتنبرغ في مؤتمر صحفي بالعاصمة التشيكية: “اقترحت أن يتعهد الحلفاء بالتزام مالي متعدد السنوات لأوكرانيا اعتباراً من بدء الغزو الشامل لروسيا في عام 2022. وقد قدم الحلفاء لأوكرانيا دعمًا عسكريًا بقيمة 40 مليار يورو تقريبًا كل عام”.

وتابع: “يتعين علينا أن نحافظ على هذا المستوى من الدعم على الأقل كل عام، طالما كانت هناك حاجة إليه. وقد اقترحت أيضاً أن يتقاسم الحلفاء هذا العبء بشكل فعال”، وأن “من شأن هذا أن يحسن المساءلة ويمنح أوكرانيا القدرة على التنبؤ التي تحتاجها للتخطيط على المدى الطويل”.

وأشار أمين عام (ناتو) إلى أن “دعم الحلف لأوكرانيا قد تطور، وأنا سعيد لأن الحلفاء يخففون القيود المفروضة على استخدام الأسلحة”، كما “يجب أن نتذكر ما يعنيه هذا: إنها حرب عدوانية”، فـ”لقد هاجمت روسيا أوكرانيا، ومن حق هذه الأخيرة أن تدافع عن نفسها”. وخلص إلى القول، إن “الحق بالدفاع عن النفس يشمل ضرب أهداف عسكرية مشروعة في روسيا أيضاً”.