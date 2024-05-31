وزير إيطالي: ستتوقف الحرب بأوكرانيا إن أوقفت روسيا قصفها اليومي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعرب وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروزيتّو عن الاقتناع بأن الحرب الدائرة في أوكرانيا ستتوقف في حال أوقفت روسيا قصفها اليومي لهذا البلد.

وقال الوزير كروزيتّو، الذي تحدث عبر رابط فيديو في مؤتمر شباب (كونفيندوستريا)، اتحاد الصناعيين الإيطاليين، الجمعة: “كل يوم منذ أكثر من عامين، تُلقى أكثر من 10 آلاف قنبلة على الأراضي الأوكرانية دون توقف”، مشيراً الى أن “الحرب ستتوقف في اليوم الذي تكف فيه روسيا عن القصف لمدة 24 ساعة”.

وأشار الوزير القيادي في حزب (إخوة إيطاليا)، إلى أنه “لا ينبغي ترك أي شيء دون تغيير، يجب زرع الأمل حتى عندما يبدو ميتًا. لقد قلت دائمًا بإصرار إنه إلى جانب المساعدات، يجب فتح القنوات الضرورية للبحث عن حل سلمي”. واختتم بالقول: “آمل أن ينفتح بصيص أمل إن عاجلاً أم آجلاً”.