ميلوني: الجريمة المنظمة اخترقت إدارة طلبات العمل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، أن الجريمة المنظمة اخترقت إدارة طلبات العمل من قبل المهاجرين.

وأشارت ميلوني في إحاطة لمجلس الوزراء الثلاثاء، إلى أن “تدفقات الهجرة المنتظمة لأسباب العمل، يتم استخدامها قناة للهجرة غير النظامية، مما يعني أن الجريمة المنظمة تسللت إلى إدارة الطلبات واستغلت مراسيم التدفقات كآلية للدخول إلى إيطاليا بشكل قانوني رسمي خالٍ من المخاطر، لأشخاص لا يحق لهم ذلك، لقاء مبالغ مالية تصل وفقًا لبعض المصادر إلى 15 ألف يورو للفرد”.

ولفتت رئيسة الحكومة إلى أن “فرضية التسلل الإجرامي تبدو مدعومة بحقيقة أن الغالبية العظمى من الأجانب الذين دخلوا إلى إيطاليا في السنوات الأخيرة طبقاً لمرسوم التدفقات، يأتون من دولة واحدة، هي بنغلادش، حيث تتحدث السلطات الدبلوماسية عن ظاهرة بيع وشراء للتأشيرات لأغراض العمل”.

وتابعت: “أذكّر أيضاً بأن البنغلادشيين كانوا الجنسية الأولى في نطاق الهجرة غير النظامية بالأشهر الخمسة الأولى لهذا العام”. واختتمت ميلوني بالقول، إن “هذا يفترض وجود علاقة قوية بين المنظمات الإجرامية العاملة في بلد المغادرة ونظيراتها التي تنشط في بلد الوصول”.