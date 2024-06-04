فايننشال تايمز: علاقة ميلوني بـ لوبان حاسمة لمستقبل الاتحاد الأوروبي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- رأت صحيفة (فايننشال تايمز) البريطانية أن الطريقة التي تستجيب بها رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني لدعوة زعيمة الجبهة الوطنية الفرنسية مارين لوبان إلى “توحيد القوى” لإنشاء مجموعة واحدة في البرلمان الأوروبي “من شأنها أن تكون حاسمة بالنسبة لمستقبل” التكتل الأوروبي الموحد.

وأشارت الصحيفة في مقال حمل عنوان: “ميلوني ولوبان: علاقة في قلب السياسة الأوروبية”، إلى أن “المرأتين القويتين”، حيث ينتمي “حزباهما إلى قوى قومية ومناهضة للمهاجرين في ستراسبورغ”، من المرجح أن “تبرزا كأكبر الفائزين في انتخابات نهاية الأسبوع” لتجديد الجهاز التشريعي الأوروبي في مسار “التحول إلى اليمين” في أروقة بروكسل.

ووفق (فايننشال تايمز)، فإن ميلوني ولوبان “اتبعتا استراتيجية لإزالة السموم في حزبيهما لجعلهما أكثر قبولا لدى شريحة أوسع من الناخبين: فهما يتقاسمان أرضية أيديولوجية، بما في ذلك الإيمان بأوروبا دول وطنية بدلا من اتحاد فيدرالي أكثر تكاملا”.

ومع ذلك، تؤكد الصحيفة أن “الخلافات بينهما واضحة بشأن بعض القضايا: فيما يتعلق بالعلاقات مع حلف شمال الأطلسي، إمداد الأسلحة لأوكرانيا، والهجرة، وقبل كل شيء، فيما يتعلق بمسألة ما إذا كان ينبغي العمل ضمن نظام الاتحاد الأوروبي ومع قادته الرئيسيين أو ما إذا كان ينبغي العمل ضده”.

ورأت (فايننشال تايمز) أن المعضلة هي “ما هو الدور الذي ستقرر ميلوني أن تلعبه بعد الانتخابات؟ شخصية براغماتية حريصة على الجمع بين قوى اليمين ويمين الوسط، أم معرقلة راديكالية تريد إصلاح الاتحاد الأوروبي لإعادة السلطة إلى الدول الأعضاء”، حيث “يعتمد مستقبل (رئيسة المفوضية الحالية والمرشحة لولاية ثانية) فون دير لاين على الفرضية الأولى، بينما تأمل لوبان وحلفاؤها في الفرضية الثانية”.

يشار إلى أن ميلوني ترأس مجموعة المحافظين والاصلاحيين الأوروبيين، بينما ينتمي حزب لوبان إلى كتلة الهوية والديمقراطية، المنضوي تحت رايتها حزب الرابطة بزعامة ماتيو سالفيني الشريك لميلوني في الائتلاف الإيطالي الحاكم.