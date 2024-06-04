إيطاليا: بيانات مقلقة لطلبات تصاريح العمل للمهاجرين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ تحدثت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، عن “بيانات مثيرة للقلق من ناحية طلبات الحصول على تصاريح العمل للمهاجرين”.

وأضافت ميلوني في إحاطة لمجلس الوزراء الثلاثاء، أن “رصد تدفقات الهجرة تمخض عن معطيات مقلقة من بعض المقاطعات، وعلى رأسها إقليم كامبانيا (جنوب)، الذي سجل طلبات للحصول على تصريح عمل لمواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي، لا تتناسب مطلقاً وعدد أصحاب العمل المحتملين، سواء أكانوا أفراداً أم شركات”.

وأوضحت رئيسة الحكومة أنه “على صعيد تصاريح العمل الموسمي بمجالات الزراعة، السياحة والفندقة، ورد عام 2023، 157 ألفاً من كامبانيا، مقابل 20 ألفاً من پوليا”، وذلك “من إجمالي 282 ألف طلب”، علماً بأن “حوالي 12٪ من المؤسسات الزراعية الإيطالية في تتمركز پوليا، بينما لا تتجاوز نسبتها 6٪ فقط في كامبانيا”.

وذكرت زعيمة حزب (إخوة إيطاليا) الذي يقود الائتلاف الحاكم، أن “الحقيقة الأكثر إثارة للقلق هي أنه بالنظر إلى العدد الهائل لطلبات الترخيص، فإن نسبة ضئيلة فقط من الأجانب حصلوا على تأشيرات لأسباب العمل بناءً على مرسوم التدفقات”، والذين “قاموا بتوقيع عقود العمل لاحقاً”.

وأشارت ميلوني، إلى أن “أقل من 3٪ من أولئك الذين يدخلون بتصريح في كامبانيا، يوقعون على عقد عمل. ومع ذلك، فإن هناك فجوة كبيرة بين أعداد الداخلين إلى إيطاليا لأسباب العمل وعقود العمل التي تم توقيعها فعليًا”، مبينةً أنها “سمة مشتركة بين مقاطعات إيطالية عديدة، وإن كانت بأعداد أقل إثارة للخوف”.